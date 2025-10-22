Происшествия

В Петербурге бывший начальник филиала ВСК получил срок за взятки при контрактах с Минобороны

Бывший начальник филиала Строительного управления по Ленинградскому военному округу Военно-строительной компании Дамир Гильфанов приговорен к 5 годам и 5 месяцам колонии строгого режима за систематическое получение взяток. Преступления были связаны с заключением государственных контрактов с Минобороны. Об этом 7 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Приговор вынес Петроградский районный суд. Гильфанова судили по части 6 статьи 290 УК РФ (3 эпизода) и пунктам «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ (4 эпизода).

Уголовный процесс проходил в закрытом режиме. Фигурант пошел на сделку со следствием, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд назначил Гильфанову 5 лет и 5 месяцев колонии строгого режима. Также с него взыскали штраф в размере двух миллионов рублей. Кроме того, осужденный лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение 6 лет.

«Также у Гильфанова конфискованы 3 350 000 рублей», — добавили в пресс-службе.

В мае Гильфанов уже получил реальный срок — три года, и тоже за взятку.

В 2021 году между государственным заказчиком и компанией «ТехноИнвестПсков» был заключен многомиллионный контракт на возведение объектов Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны РФ. Контроль над выполнением работ был возложен на Гильфанова, пишет фонтанка.ру.

В августе 2022 года он получил от исполнителя 1 миллион рублей за подписание актов приемки. Деньги были переведены двумя частями: первую половину суммы бизнесмен передал через знакомого в Пскове, упаковав деньги в коробку, вторую доставил сын предполагаемого взяткополучателя. По версии защиты, оба курьера не знали о содержимом передач и их адресате.

ППК «Военно-строительная компания» (ВСК) является государственной и специализируется на строительстве объектов. Деятельность компании курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, арестованный в апреле 2024 года по делу о взятках. ВСК имеет филиальную сеть в ряде регионов, включая Архангельскую, Ленинградскую и Тульскую области.