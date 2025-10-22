Происшествия

Два года лишения свободы грозит псковичу за угрозу убийством своей супруге

Первым заместителем прокурора города Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего угрозу убийством в отношении своей супруги, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В один из летних дней женщина со своим мужем находилась дома: она готовила ужин на кухне, а он отдыхал в комнате и распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ними завязался спор на бытовые темы, который в дальнейшем перерос в словесный конфликт.

В ходе конфликта мужчина вел себя агрессивно, кричал, выражался нецензурными словами. Женщине стало страшно, и она пыталась успокоить супруга. Мужчина подошел к жене, схватил ее рукой за горло, открыл окно и наклонил женщину в открытое окно, сказал, что выкинет ее в окно. Так он держал ее около 2 минут. Женщина испугалась за свою жизнь и здоровье, поскольку квартира находится на пятом этаже.

Спустя некоторое время мужчина закрыл окно и продолжал вести себя агрессивно – схватил холодильник двумя руками и начал трясти его.

После этого мужчина вышел из кухни и продолжал что-то кричать из коридора, в это время женщина вызвала сотрудников полиции.

В настоящее время супруги помирились.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.