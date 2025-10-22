Происшествия

Баня горела в великолукской деревне Жестки

Возгорание бани произошло в деревне Жестки Великолукского района 8 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 14:56 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание. Возможной причиной могло стать короткое замыкание электропроводки в светильнике. Привлекались семь специалистов и две единицы техники.

Ранее, в 13:12, поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Мандусово Великолукского района. Предположительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Огнеборцы МЧС России спасли жилой дом. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.