Происшествия

Псковича оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому за возврат алкоголя

Псковский районный суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении мужчины, которому было предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки оперуполномоченному УМВД России в Пскове за возврат немаркированной алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска из принадлежащего подсудимому магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В судебном заседании подсудимый признал в полном объеме вину по предъявленному обвинению, раскаялся в содеянном.

Суд признал подсудимого виновным по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ, назначив наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Денежные средства, явившиеся предметом взятки, конфискованы в доход государства.