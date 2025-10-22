Происшествия

В Невельском районе из озера Верхитно извлекли тело рыбака

Тело мужчины было обнаружено и поднято с глубины озера Верхитно в Невельском районе Псковской области. Поисково-водолазные работы проводились силами областной службы спасения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Инцидент произошел вблизи деревни Горушка. Как установили спасатели, погиб мужчина 1963 года рождения.

Все обстоятельства произошедшего и причина его смерти в настоящее время устанавливаются. По предварительным данным, она не носит криминального характера.