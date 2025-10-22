Происшествия

Жители Усвятского и Куньинского округов не ведутся на уловки мошенников – УМВД

380 454 750 рублей перевели мошенникам жители Псковской области. За период с января по октябрь текущего года, согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории региона, общее количество потерпевших составило 753 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по области.

Инфографика: УМВД России по Псковской области

Больше всего средств перевели мошенникам жители Пскова, ущерб составил 216 465 033 рубля. В Великих Луках - 70 008 260 рублей. А в Усвятском и Куньинском округах жители не ведутся на уловки мошенников.

Наиболее распространенные схемы мошенничества включают:

Перевод средств на «безопасный счет» – 433 случая;

Взломанные аккаунты в социальных сетях – 21 случай;

Мошенничество при покупке товаров в Интернете – 124 случая;

«Освобождение» от ответственности – 15 случаев;

Предложения о дополнительном заработке – 139 случаев.

По всем вышеуказанным противоправным деяниям возбуждены уголовные дела, и правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных.

«Мы призываем граждан не оставаться равнодушными и быть бдительными. Если вам поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102 (112)», - добавили в УМВД.