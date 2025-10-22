Происшествия

Пскович попался на крупной партии контрабандных сигарет стоимостью 1,2 млн рублей

Псковский городской суд вынес приговор жителю города Пскова Алиеву за приобретение и хранение немаркированных табачных изделий, а также спиртосодержащей продукции без лицензии, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что Алиев приобрел 9392 пачки сигарет различных марок, производимых в Республике Беларусь, без акцизных марок Российской Федерации. Общая стоимость табачной продукции составила 1 211 568 рублей. Кроме того, он хранил спиртосодержащую продукцию на сумму 102 240 рублей без необходимой лицензии.



В судебном заседании Алиев признал свою вину в полном объеме. Суд признал его виновным по статьям УК РФ и назначил ему штраф в размере 500 000 рублей с рассрочкой выплаты.

Ранее суд постановил уничтожить изъятую табачную и спиртосодержащую продукцию.