Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ESG-активность на Некрасова
Господин Рейтингомер
Доставка газа прекращается с 1 января
Как устроить свидание мечты?
Новогодний корпоратив
где подают лучший завтрак
Завершается строительство «Надвратного дома»
«Гельдт»
77 лет на страже прав трудящихся
Вакансии Россети
Как звучат псковичи
Город Рождества
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Происшествия 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 13.11.2025 09:590 Стала известна причина возгорания пункта выдачи заказов на Рижском проспекте в Пскове 12.11.2025 19:400 Живых птиц вернули из Псковской области на сопредельную территорию из-за отсутствия документов 12.11.2025 18:400 Пскович попался на крупной партии контрабандных сигарет стоимостью 1,2 млн рублей 12.11.2025 16:251 Жители Усвятского и Куньинского округов не ведутся на уловки мошенников – УМВД 12.11.2025 15:150 Великолукского бизнесмена подозревают в даче взятки газовику
 
 
 
Самое популярное 06.11.2025 10:004 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 06.11.2025 10:042 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 06.11.2025 17:240 Стало известно, кто выбросил шпица из окна в псковской деревне Родина 06.11.2025 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Стала известна причина возгорания пункта выдачи заказов на Рижском проспекте в Пскове

13.11.2025 09:59|ПсковКомментариев: 0

Возгорание пункта выдачи заказов Ozon произошло на Рижском проспекте в Пскове 12 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области, причина возгорания, предположительно, в аварийном режиме работы электросети в подсобном помещении. 

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 11:53. Торговый павильон поврежден огнем изнутри и закопчен по всей площади. 

Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России и три единицы техники.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 158 человек
13.11.2025, 10:030 «Гайд-парк»: Экс-губернатор Владислав Туманов об изменениях в политике и новом этапе в жизни 13.11.2025, 09:590 Стала известна причина возгорания пункта выдачи заказов на Рижском проспекте в Пскове 13.11.2025, 09:400 В Стругах Красных школьникам рассказали, как стать заметнее на дороге 13.11.2025, 09:200 Михаил Ведерников доложил о готовности Псковской области к осенне-зимнему периоду
13.11.2025, 09:040 Лишний мусор 13.11.2025, 09:000 Доля компаний с просрочкой по кредитам достигла 24% за текущий год 13.11.2025, 08:400 День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России отмечают 13 ноября 13.11.2025, 08:200 ИБ-отрасль предлагает доработать реестры софта Минцифры в части защищенности решений
13.11.2025, 08:000 В ЛДПР предложили ужесточить наказание за рекламу букмекерских контор 13.11.2025, 07:300 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 13.11.2025, 07:000 Всемирный день доброты отмечают 13 ноября 12.11.2025, 22:000 Эксперт по питанию рассказала, как может навредить неправильный выбор растительного масла  
12.11.2025, 21:300 Блокировки карт могут участиться на 25% из-за новых мер ЦБ 12.11.2025, 21:150 Завершился очередной вид 16-й областной спартакиады УСПО в Псковской области 12.11.2025, 20:200 Стоимость имущественного фонда Псковской области возросла на 1,5 миллиарда рублей 12.11.2025, 20:000 В Пскове состоялся круглый стол «Путешествие без барьеров»
12.11.2025, 19:400 Живых птиц вернули из Псковской области на сопредельную территорию из-за отсутствия документов 12.11.2025, 19:300 «Пресс-конференция»: О работе Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. ВИДЕО 12.11.2025, 19:202 Рост реальных зарплат практически остановится в 2026 году 12.11.2025, 19:000 «Птичий дворик» просит оказать помощь в спасении раненого лебедя в Невеле
12.11.2025, 18:400 Пскович попался на крупной партии контрабандных сигарет стоимостью 1,2 млн рублей 12.11.2025, 18:200 V Международный патриотический форум «Мы помним» пройдет в Пскове с 17 по 19 ноября 12.11.2025, 18:130 Творческие свидания предлагают организовать в Пскове 12.11.2025, 18:110 Среди псковских фермеров много городских жителей и молодежи — Центр компетенций в сфере сельхозкооперации
12.11.2025, 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 12.11.2025, 18:020 Фестивали и ярмарки учат фермеров грамотно презентовать свою продукцию — эксперт 12.11.2025, 18:000 Наши люди на маркетплейсах: опыт псковского производителя 12.11.2025, 17:520 В Калужской области завершена реставрация Пафнутьев-Боровского монастыря
12.11.2025, 17:500 Археологический театр вновь будет работать в поселении эпохи викингов в Новосокольническом округе  12.11.2025, 17:430 Умер актер из «Ментовских войн» Иван Фирсов 12.11.2025, 17:370 В Великих Луках приставы взыскали с должника почти полмиллиона рублей после ареста иномарки 12.11.2025, 17:310 «Политбюро»: Яна Иванова. Псковское «Яблоко» между молотом и наковальней. ВИДЕО
12.11.2025, 17:250 Директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации: Основной наш контингент — начинающие фермеры 12.11.2025, 17:220 В Пскове пройдут бесплатные вебинары по цифровой трансформации бизнеса 12.11.2025, 17:150 Дети из Тверской области и Петербурга приехали на «Добрый и полезный огонек» в Великие Луки 12.11.2025, 17:100 Совсем пропан
12.11.2025, 17:051 Антон Мороз: Ситуация с городским освещением в Пскове постепенно улучшается 12.11.2025, 17:030 Великолукские студенты узнали, как противостоять дистанционным мошенникам 12.11.2025, 16:570 Около тысячи консультаций в год для псковских фермеров проводит центр компетенций 12.11.2025, 16:530 Призывники из Псковской области отправились на службу в Росгвардию
12.11.2025, 16:500 Историко-культурная экспертиза одобрила проект сохранения дома Кузнецова в Пскове 12.11.2025, 16:441 «Дневной дозор»: Нужен ли новый железный занавес? 12.11.2025, 16:430 Королева красоты из Африки станет гостем шоу «Миссис Псков-2025» 12.11.2025, 16:330 Т1 Облако представил решения для репликации данных на CNews Forum 2025
12.11.2025, 16:310 Нового председателя профсоюза радиоэлектронной промышленности избрали в Пскове 12.11.2025, 16:251 Жители Усвятского и Куньинского округов не ведутся на уловки мошенников – УМВД 12.11.2025, 16:210 Псковичам рассказали о критически важных вещах для фермеров на старте 12.11.2025, 16:170 Начальник псковского УФСИН встретился с гражданами в приёмной президента
12.11.2025, 16:140 Более 20 тысяч объектов недвижимости включили в экономический оборот в Псковской области 12.11.2025, 15:560 Игорь Сопов призвал партию «Яблоко» «не бросать тень на избирком своими гипотезами» 12.11.2025, 15:510 «Великий, могучий»: От Медведя до Элен — эволюция русских имен. Часть 1. ВИДЕО 12.11.2025, 15:500 В Пскове высадили аллею сирени в честь 160-летия института судебных приставов
12.11.2025, 15:250 Россияне назвали самую предпочтительную компанию для трудоустройства 12.11.2025, 15:150 Великолукского бизнесмена подозревают в даче взятки газовику 12.11.2025, 15:082 Главой новообразованного Палкинского округа избрали Ольгу Потапову 12.11.2025, 15:020 Яна Иванова: В псковском «Яблоке» нет интриг и подковерных игр
12.11.2025, 14:590 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о поддержке псковских фермеров 12.11.2025, 14:490 «Гайд-парк»: Глава Псковского округа Наталья Федорова об итогах муниципальной реформы. ВИДЕО 12.11.2025, 14:480 Два человека представили Псковскую область на Всероссийских педагогических чтениях 12.11.2025, 14:420 Петербургская группа «Радиопомехи» выступит 16 ноября в Пскове
12.11.2025, 14:370 Разыскиваемую в Псковской области девушку задержали за кражу статуэтки в Петербурге 12.11.2025, 14:350 Т2 запустила бренд T2 AdTech — нового игрока на рекламном рынке 12.11.2025, 14:200 Наталья Федорова: Работа главы — это не сидеть в кресле и раздавать указания 12.11.2025, 14:170 Санатории Псковской области заработали более 800 млн рублей за девять месяцев
12.11.2025, 14:150 Дождливый день прогнозируют в Псковской области 13 ноября 12.11.2025, 14:121 Совет ТОС создали в Псковской области 12.11.2025, 13:590 Новые вирусы меняют код и обходят защиту в реальном времени с помощью ИИ 12.11.2025, 13:520 Наталья Федорова о формировании бюджета: Сферу ЖКХ мы приоритетно выбираем второй год
12.11.2025, 13:490 «Ласточки» перевезли 698,6 тысячи пассажиров на маршруте Петербург — Псков/Печоры с января по октябрь 12.11.2025, 13:440 Рейтингомер: смена глав, новый владыка и газовый кризис. ВИДЕО 12.11.2025, 13:430 Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» доступен интернет-читателям 12.11.2025, 13:420 В Новосокольниках виновного в смерти двух пассажиров водителя приговорили к 8 годам заключения
12.11.2025, 13:270 Под Великими Луками охотник наткнулся на след медведя 12.11.2025, 13:210 В Пскове перед судом предстанет мужчина, ударивший свою подругу 12.11.2025, 13:120 Геннадий Афанасьев: За 8 лет совместной работы мы сделали многое 12.11.2025, 13:080 «Ростелеком» в партнерстве с МЗТА создаст интеграционную шину для промышленных систем
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru