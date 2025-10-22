Происшествия

Стала известна причина возгорания пункта выдачи заказов на Рижском проспекте в Пскове

Возгорание пункта выдачи заказов Ozon произошло на Рижском проспекте в Пскове 12 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области, причина возгорания, предположительно, в аварийном режиме работы электросети в подсобном помещении.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 11:53. Торговый павильон поврежден огнем изнутри и закопчен по всей площади.

Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России и три единицы техники.