Происшествия

Суд оставил в силе решение о продлении ареста великолучанину за крупную контрабанду сигарет

Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность постановления Псковского городского суда о продлении срока содержания под стражей мужчине, обвиняемому в контрабанде табачной продукции в крупном размере, оставив его без изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

24 октября Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей жителю Великих Лук до 27 ноября включительно. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 226.1 УК РФ.

Обвиняемый, действуя в группе лиц, поместил в расположенную на крыше тепловоза полость 6 620 пачек сигарет стоимостью 892 800 рублей, с целью их дальнейшего перемещения на территорию Латвийской Республики. Однако, в результате проведенного таможенного досмотра тепловоза данная продукция была обнаружена и изъята.