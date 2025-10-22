Происшествия

Суд отказал обвиняемому в экстремизме псковичу в освобождении из-под стражи

Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность постановления Псковского городского суда об изменении меры пресечения на заключение под стражу за совершение публичных призывов к осуществлению террористической и экстремисткой деятельности, оставив его без изменения, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

1 ноября Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу жителю города Пскова, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.2, частью 1 статьи 280 УК РФ.

Органы следствия установили, что обвиняемый разместил на входной двери подъезда и в подъезде дома по адресу своего проживания несколько рукописных надписей, содержащих призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

Постановление суда первой инстанции было обжаловано защитником в Псковский областной суд, в апелляционной жалобе адвокат просил заменить меру пресечения обвиняемому на запрет определенных действий. В удовлетворении жалобы адвокату отказали.