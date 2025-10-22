Происшествия

Артснаряд идентифицировали в печорском СНТ «Лесное»

Артиллерийский снаряд калибра 76 мм идентифицировали в Печорском муниципальном округе 13 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова идентифицировала взрывоопасный предмет вблизи садового некоммерческого товарищества «Лесное» Печорского муниципального округа.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).