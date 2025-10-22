Происшествия

Житель Острова арестован за вымогательство в интересах преступного «общака»

Псковский городской суд отправил жителя города Острова под стражу до 20 декабря по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере, совершённом группой лиц с применением насилия, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд рассмотрел ходатайство руководителя третьего отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя города Острова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ.

Предварительное расследование установило, что 6 ноября 2024 года обвиняемый, преследуя цель незаконного обогащения и пополнения общей материальной базы, накапливаемой в интересах уголовно-преступной среды («общака»), совершил вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в целях получения имущества в особо крупном размере.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против избрания меры пресечения, настаивая на необоснованности предъявленного обвинения.

По итогам рассмотрения ходатайства суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 декабря текущего года включительно.