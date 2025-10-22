Происшествия

Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех граждан Индии, ранее обучавшихся и отчисленных из Псковского государственного университета, избрали 15 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Органом предварительного следствия каждому из обвиняемых инкриминировано совершение преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ - тайное хищение чужого имущества. Иностранные граждане подозреваются в том, что, не имея достаточных средств на банковской карте, на кассе самообслуживания отсканировали и оплатили только часть товаров.

Принимая во внимание предшествующее привлечение к административной ответственности за мелкие хищения, а также отсутствие постоянного места пребывания после отчисления из учебного заведения, суд арестовал иностранных граждан.

Ближайшие два месяца они проведут в следственном изоляторе.