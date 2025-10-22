Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали женщину за кражу ёлочных игрушек из магазина

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области задержали женщину, подозреваемую в краже товаров из сетевого магазина на улице Труда в Пскове вчера, 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о сигнале «тревога» из магазина поступило на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны в 12:00. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали псковичку, которая похитила из торгового зала ёлочные игрушки.

Общая стоимость украденного имущества составила 8 000 рублей. По факту кражи проводится проверка.