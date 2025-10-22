Происшествия

Баня горела на улице Розовой в Печорах

Возгорание бани произошло на улице Розовой в Печорах 15 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 16:51. В бане выгорела стена. Возможной причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Специалисты противопожарной службы области спасли жилой дом и две хозяйственные постройки. Привлекались четыре человека личного состава и две единицы техники.

Ранее, в 12:02, областные пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на улице Советской в Новом Изборске. Возможной причиной стала неисправность печного оборудования. Огнеборцы спасли две хозяйственные постройки. Привлекались четыре специалиста и две единицы техники.

Затем, в 21:21, поступило сообщение о возгорании сажи в дымоходе отопительной печи в жилом доме в деревне Орша Новоржевского муниципального округа. Предположительно, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.