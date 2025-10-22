Происшествия

Жителю Плюсского района, угрожавшему ножом пенсионеру, назначат принудительное лечение

Прокуратура Плюсского района утвердила постановление о направлении в суд уголовного дела в отношении местного жителя для применения принудительных мер медицинского характера. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, мужчина состоящий на учете медицинском учреждении по профилю психиатрия, вернувшись с лечения в ходе совестного конфликта по незначительному поводу, находясь у входа на кладбище с использованием канцелярского ножа, угрожал убийством пенсионеру.

Прибывший на помощь местный житель вступился за престарелого гражданина и предотвратил дальнейшие преступные действия подозреваемого.

По результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы подозреваемый признан невменяемым.