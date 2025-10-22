Происшествия

Суд продлил арест великолучанину, обвиняемому в контрабанде сигарет

Псковский городской суд по ходатайству следователя УМВД России по Псковской области продлил срок содержания под стражей до 9 месяцев в отношении 38-летнего жителя города Великие Луки, обвиняемого в контрабанде табачной продукции в крупном размере в составе организованной группы, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, осенью 2024 года обвиняемый в составе организованной группы незаконно переместил через границу табачную продукцию (сигареты) в крупном размере.

Продлевая меру пресечения в виде заключения под стражу, суд согласился с доводами следователя о том, что обвиняемый, находясь вне изоляции от общества, может скрыться от органов предварительного расследования, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу путем оказания воздействия на свидетелей и неустановленных лиц, а также уничтожить доказательства по делу.