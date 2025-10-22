Происшествия

В Невеле арестовали обвиняемого в нападении на полицию гражданина Шри-Ланки

Невельский районный суд рассмотрел ходатайство Невельского межрайонного прокурора о заключении под стражу гражданина Шри-Ланки, обвиняемого в вооруженном нападении на полицейский участок в городе Мараваки в 2018 году и покушении на убийство двух человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

После совершения преступления обвиняемый покинул Шри-Ланку, где его объявили в международный розыск. Он долгое время скрывался за пределами страны. При незаконном пересечении границы России из Беларуси в районе населенного пункта Альшуты Псковской области сотрудники ПУ ФСБ России задержали его. Обвиняемый предоставил подложный паспорт и представился вымышленным именем.

Установлено, что гражданин Шри-Ланки находится в международном розыске по инициативе Национального центрального бюро Интерпола Шри-Ланки.

Суд избрал иностранному гражданину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 60 суток в рамках экстрадиционной проверки.