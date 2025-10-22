Происшествия

Кража паштета за 89 рублей обернулась для дновича арестом на восемь дней

В Дновском муниципальном округе местный житель неожиданно для себя оказался в спецприемнике на восемь суток из-за кражи банки паштета стоимостью 89 рублей в магазине «Магнит». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области, он проигнорировал решение суда выплатить штраф в размере 1 000 рублей.

Мужчина уже числился в списках должников, так как имел неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения, который составлял 500 рублей. После кражи нарушитель получил новый штраф за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции — 2 000 рублей. Постановления об административных правонарушениях передали в отделение судебных приставов Дновского и Дедовичского районов.

Судебные приставы уведомили 28-летнего девианта о последствиях неуплаты, но он продолжал игнорировать требования закона. За уклонение от исполнения административных наказаний пристав составил протокол.

Мировой судья учёл все факты и признал его системным нарушителем, ранее уже привлекавшимся к административному аресту за аналогичное уклонение. В итоге вместо новых штрафов мужчина получил восемь суток административного ареста.