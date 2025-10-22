Происшествия

Жителя Пушкинских Гор заключили под стражу за призыв к терроризму в социальных сетях

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Пушкинских Гор, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Органы предварительного следствия обвиняют мужчину в призыве к террористической деятельности путем размещения в интернет-сообществе «Инцидент Псков» сведений, побуждающих к насильственным действиям против действующей власти.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, настаивая на иной, более мягкой мере пресечения.

По итогам рассмотрения ходатайства обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 января 2026 года включительно.