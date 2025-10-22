Происшествия

Мошенники обманули псковича под предлогом оказания интимных услуг

Жители Псковской области перевели мошенникам более двух миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти ноябрьские дни к ряду жителей Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор и Палкинского муниципального округа с использованием мессенджеров и телефонов обратились неизвестные, которые представлялись правоохранителями, банковскими служащими, работниками других организаций. И под предлогами необходимости декларирования сбережений, перевода денежных средств на «безопасные счета», а также предоставления интимных услуг ввели собеседников в заблуждение.

Жертвами нечистых на руку лиц стали также пользователи при осуществлении в Сети операций купли-продажи товаров. А некоторые аферисты от имени знакомых попросили доверчивых людей одолжить им денег.

В итоге, поддавшись на ухищрения дистанционных мошенников, граждане лишились в общей сложности более двух миллионов рублей. Они обратились за содействием в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.