Происшествия

Восемь тысяч немаркированных пачек сигарет обнаружили в Дно

Восемь тысяч пачек немаркированных сигарет различных марок обнаружили в Дно, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Дновский районный суд вынес решение об удовлетворении заявление прокурора Дновского района, поданного в интересах неопределенного круга лиц, о признании табачной продукции бесхозяйным движимым имуществом, подлежащим уничтожению.

Табачную продукцию изъяли сотрудники Псковской таможни в ходе проводимого оперативно-розыскного мероприятия у одного из индивидуальных предпринимателей в торговом павильоне рынка в Дно, который осуществлял продажу немаркированной табачной продукции (без специальных акцизных марок). Общее количество изъятой табачной продукции составило около 8 тысяч пачек сигарет различных марок.

Изъятая табачная продукция судом признана бесхозяйным движимым имуществом, обращена в собственность государства, с передачей в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками по Северо-Западному федеральному округу для ее последующего уничтожения.