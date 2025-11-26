Происшествия

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже денег со счета псковички

Отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову устанавливают данные и местонахождение мужчины, подозреваемого в краже денежных средств с банковского счета псковички, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: УМВД России по Псковской области

Полиция проводит проверку по заявлению псковички о краже денег в сумме 8 955 рублей с принадлежащего ей банковского счета.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полиция получила изображение мужчины, причастного к совершению данного преступления. Однако до настоящего времени его данные и местонахождение установить не удалось.

В этой связи всех, кто располагает сведениями о личности подозреваемого или его местонахождении, просят обратиться по телефонам: 59-30-00 (дежурная часть ОП №1 УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.