Происшествия

Житель Дедовичского округа хотел пригласить в гости девушку, но был обманут мошенниками

Житель Дедовичского округа хотел воспользоваться услугами девушки, но был обманут мошенниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Дедовичский районный суд рассмотрел ходатайство начальника СО МО МВД России «Дедовичский» о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счете, по уголовному делу.

Дело возбуждено 3 ноября по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, по факту завладения неустановленными лицами денежными средствами в сумме 130 000 рублей мошенническим путем.

Потерпевший по данному делу пояснил, что он решил пригласить для времяпровождения девушку, сведения о которой нашел на сайте, далее вступил с ней в переписку и внес предоплату за ее услуги в сумме 2000 рублей через онлайн-приложение – систему быстрых платежей, а затем еще 12 500 рублей на тот же счет за ее безопасность. После этого с потерпевшим связался неизвестный мужчина, который, угрожая, что знает его персональные данные, вынудил его и дальше переводить деньги аналогичным образом. В итоге потерпевший перевел денежные средства в сумме 130 000 рублей.

Суд наложил арест на денежные средства гражданки (личность в ходе предварительного следствия установлена), зарегистрированной в другом регионе, с установлением ограничений (запрета) распоряжаться денежными средствами на срок до 3 января 2026 года.