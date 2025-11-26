Происшествия

Четверых украинцев, находящихся в международном розыске, будут судить в Пскове

Четверых граждан Украины, находящихся в международном розыске, будут судить в Пскове за контрабанду наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд принял к производству уголовное дело в отношении четверых граждан Украины, находящихся в международном розыске, обвиняемых в совершении контрабанды наркотических средств через таможенную границу Евразийского экономического союза, организованной группой, в особо крупном размере, а также в покушении на их незаконный сбыт.

Для разрешения вопроса о возможности рассмотрения дела в отсутствии обвиняемых назначено предварительное слушание на 10 декабря 2025 года.