Происшествия

На псковичку завели уголовное дело за хищение средств с банковской карты

В Пскове направили в суд уголовное дело против местной жительницы, которая совершила хищение денежных средств с банковской карты, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В октябре текущего года женщина нашла банковскую карту на тротуаре, когда шла домой с подработки. Она забрала находку и решила использовать её для оплаты покупок.

В тот же день женщина отправилась в кафе, где потратила 159 рублей. За три дня она совершила 28 покупок на суммы от 5 до 249 рублей, потратив в общей сложности 2 942 рубля. Сотрудники полиции быстро установили личность женщины, и она призналась в содеянном.

Согласно пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.