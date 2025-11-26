Происшествия

В Великих Луках осудили мужчину за экстремистский пост в соцсети. ВИДЕО

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Симоненкова, обвиняемого в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый, находясь по месту жительства, являясь пользователем социальной сети «ВКонтакте», 12 августа 2022 года публично разместил комментарий, в содержании которого имеются признаки побуждения к совершению негативных, насильственных действий, направленных против группы, выделяемой по национально-территориальному признаку.

Суд признал Симоненкова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ, и, с учетом признания вины, назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на три года шесть месяцев, с возложением обязанностей.

Видео: УМВД Псковской области

Также подсудимому назначено дополнительное наказание - лишение права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», на два года. Мобильный телефон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, принадлежащий подсудимому, который использовался им для размещения в сети «Интернет» призывов к осуществлению экстремистской деятельности, конфискован.