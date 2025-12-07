Происшествия

Псковича задержали за оправдание терроризма

В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли противоправную деятельность псковича, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по региону.

Видео: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигурант в социальной сети «ВКонтакте» открыто разместил публикацию, побуждающую к насильственным действиям против действующей власти.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Псковский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.