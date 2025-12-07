Происшествия

Мужчина пострадал при пожаре в Пыталово

Возгорание однокомнатной квартиры произошло в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Красноармейская в Пыталово 6 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 02:45. В результате пожара пострадал 64-летний мужчина, он госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи.

Причина – предположительно, короткое замыкание электропроводки в электроприборе (микроволновая печь). На месте работали пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.