В Пскове Росгвардия задержала пытавшегося украсть спиртное в магазине мужчину

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли попытку хищения алкогольной продукции в магазине на Рижском проспекте 8 декабря около 02:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

По предварительной информации, мужчина 1992 года рождения попытался вынести из торгового зала алкогольные напитки, не оплатив их на кассе. Сигнал о срабатывании охранной сигнализации поступил на пульт дежурного, после чего к месту происшествия незамедлительно выехала группа задержания.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.