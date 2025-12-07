Происшествия

Названа основная причина пожаров в Псковской области с начала года

Неосторожное обращение с огнем стало наиболее частой причиной пожаров Псковской области за 11 месяцев 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров явились:

неосторожное обращение с огнем – 2 207 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 128 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 287 случаев;

на транспорте – 53 случая;

поджоги – 52 случая;

нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 8 случаев;

грозовой разряд – 6 случаев;

нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых и газосварочных работ – 5 случаев;

оставление источника открытого огня без присмотра – 4 случая;

шалость с огнем детей – 4 случая;

оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 2 случая;

иные причины – 2 случая.

Напомним, 65 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года.