Названа основная причина пожаров в Псковской области с начала года

Неосторожное обращение с огнем стало наиболее частой причиной пожаров Псковской области за 11 месяцев 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Причинами пожаров явились:
- неосторожное обращение с огнем – 2 207 случаев;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 128 случаев;
- нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 287 случаев;
- на транспорте – 53 случая;
- поджоги – 52 случая;
- нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 8 случаев;
- грозовой разряд – 6 случаев;
- нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых и газосварочных работ – 5 случаев;
- оставление источника открытого огня без присмотра – 4 случая;
- шалость с огнем детей – 4 случая;
- оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 2 случая;
- иные причины – 2 случая.
Напомним, 65 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года.