Происшествия

Жительница Пыталовского округа потеряла деньги, перейдя по фишинговой ссылке

Прокуратура Пыталовского округа признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, у потерпевшей списали деньги со счета после того, как она перешла по неизвестной ссылке в Telegram.

«Установлено, что местной жительнице на мобильный телефон пришло сообщение в мессенджере Telegram, открыв которое на перешла по ссылке. После этого неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, незаконно списало денежные средства с ее банковского счета в размере более 25 000 рублей», - рассказали в прокуратуре.

Неизвестному злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.