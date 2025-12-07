Псковcкая обл.
Происшествия

Жительница Пыталовского округа потеряла деньги, перейдя по фишинговой ссылке

13.12.2025 15:29|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Пыталовского округа признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, у потерпевшей списали деньги со счета после того, как она перешла по неизвестной ссылке в Telegram. 

«Установлено, что местной жительнице на мобильный телефон пришло сообщение в мессенджере Telegram, открыв которое на перешла по ссылке. После этого неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, незаконно списало денежные средства с ее банковского счета в размере более 25 000 рублей», - рассказали в прокуратуре. 

Неизвестному злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
