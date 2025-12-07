Происшествия

Продолжается розыск двух пропавших детей из Великих Лук

МВД России объявлено вознаграждение за значимую помощь в раскрытии похищения несовершеннолетних, совершенного в 2007 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Сотрудниками ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии со следственными органами ведется работа по раскрытию тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних. Как сообщалось ранее, в городе Великие Луки Псковской области 29 января 2007 года неизвестным были похищены десятилетние школьники Павел Матросов и Валентина Корик.

МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления.

Звонки граждан, которые располагают информацией, связанной с данным похищением, в полиции готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.

Обращаться можно по следующим телефонным номерам: (8112) 59-20-62, 8 (8112) 59-22-33, 8 (495) 031-72-14, а также 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).