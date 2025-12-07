Происшествия

В Пустошкинском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме

Следственными органами СК России по Псковской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в акватории озера Крупейское Псковской области тела 46-летнего местного жителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СК.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По полученной следствием информации, 13 декабря 2025 года в вечернее время пострадавший со своим знакомым рыбачили на озере, когда их лодка перевернулась. Одного из рыбаков удалось сразу спаси, тело второго было обнаружено на следующий день в результате проводимых поисковых мероприятий с признаками утопления.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление напоминает, что любой водоем — это место повышенной опасности. Основной причиной несчастных случаев является пренебрежение правилами безопасности.