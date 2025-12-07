Происшествия

Гараж горел в великолукской деревне Рыканово

Возгорание в гараже произошло на улице Широкая в деревне Рыканово Великолукского муниципального округа 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 14:18. Гараж площадью 36 квадратных метров поврежден огнем внутри на площади десять квадратных метров.

Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора. На месте происшествия работали восемь специалистов МЧС России и две единицы техники.