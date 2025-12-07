Происшествия

Женщина погибла при пожаре в куньинской деревне Пески

Возгорание жилого дома и хозяйственной постройки произошло в деревне Пески Куньинского муниципального округа 20 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 17:59 областные пожарные совместно со специалистами МЧС России ликвидировали возгорание. При ликвидации обнаружена погибшей, предположительно, 49-летняя женщина. Причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Всего привлекались семь специалистов и две единицы техники.