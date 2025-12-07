Происшествия

Забравшему в Пскове «закладку» мужчине назначили 400 часов обязательных работ

Судья Псковского городского суда постановил приговор по уголовному делу в отношении жителя деревни Смехино. Он признан виновным в приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

С учетом представленных государственным обвинителем Псковской транспортной прокуратуры доказательств, суд установил, что житель деревни Смехино незаконно приобрел наркотическое средство массой 1,65 г и 2 г с целью личного употребления. «Закладку» забрал на участке местности, расположенном в лесополосе поблизости улицы Инженерной в Пскове.

При переходе железнодорожных путей мужчина был задержан сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте в районе подъездных железнодорожных путей к станции Березки с последующим изъятием наркотического средства.

Суд признал его виновным и с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ.