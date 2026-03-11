Пожилая великолучанка может получить наказание за оплату квитанций за чужой счет

Уголовное дело возбудили в отношении пожилой великолучанки за оплачу квитанций за чужой счет, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что жительница города Великие Луки забыла в кассе банка купюру номиналом 5000 рублей. Этим воспользовалась пожилая великолучанка при оплате своих квитанций. Она доложила только 1 000 рублей к имеющейся в лотке кассы 5-ти тысячной купюре и оплатила свои коммунальные платежи за чуждой счет.

Решение о возбуждении уголовного дела прокуратурой признано законным.

