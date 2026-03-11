Псковского военнослужащего оштрафовали за кражу денег с банковской карты

Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего, обвиняемого в совершении кражи с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

16 января около 11:30 мужчина, находясь у дома по Рижскому проспекту в городе Пскове, нашел банковскую карту. Затем, в период с 11:56 до 12:23, он оплатил бесконтактным способом продукты на общую сумму 5 567,99 рубля.

Своими действиями он причинил значительный ущерб потерпевшему.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния, объяснил, что похищал с банковского счета деньги с целью удовлетворения личных нужд.

Суд признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде штрафа в размере 40 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.