 
Происшествия

Псковского военнослужащего оштрафовали за кражу денег с банковской карты

0

Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего, обвиняемого в совершении кражи с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

16 января около 11:30 мужчина, находясь у дома по Рижскому проспекту в городе Пскове, нашел банковскую карту. Затем, в период с 11:56 до 12:23, он оплатил бесконтактным способом продукты на общую сумму 5 567,99 рубля. 

Своими действиями он причинил значительный ущерб потерпевшему. 

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния, объяснил, что похищал с банковского счета деньги с целью удовлетворения личных нужд.

Суд признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде штрафа в размере 40 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026