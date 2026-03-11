За два месяца при пожарах в Псковской области погибли 24 человека

За два месяца 2026 года на территории Псковской области зарегистрировано 265 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 269 тысяч рублей. При пожарах погибли 24 человека, в том числе один несовершеннолетний. В результате пожаров получили травмы три человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 74 случая, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 66 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 102 случая, на транспорте – восемь случаев, поджог – 11 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – три случая, оставление негорючего предмета, изделия с повышенной температурой без присмотра – один случай.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 125 пожаров, прямой материальный ущерб от которых составил 134 тысяч рублей. Погибли семь человек, из них один в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 140 пожаров, материальный ущерб от которых составил 135 тысяч рублей. При пожарах погибли 17 человек, из них два в нетрезвом виде.

За два месяца а в жилом секторе зарегистрировано 193 пожара с прямым материальным ущербом в размере 115 тысяч рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 24 человека.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 26 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 63 случая, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 90 случаев, поджог – восемь случаев, на транспорте – два случая, нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – три случая, оставление негорючего предмета, изделия с повышенной температурой без присмотра – один случай.

Также за указанный период на территории Псковской области пожарами уничтожено: 102 строения и три единицы автотранспорта.

При пожарах спасено: 106 человек, материальных ценностей на сумму 41 миллион 267 тысяч, 65 строений, 11 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей десять человек пенсионного возраста, десять лиц без определенного рода деятельности, один рабочий, два инвалида и один ребенок.

Напомним, за январь при пожарах в Псковской области погибли 13 человек, гибели детей не допущено.