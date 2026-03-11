 
Происшествия

Шестнадцатилетнего подростка осудили за кражу из общежития в Гдовском округе

0

Гдовский суд рассмотрел уголовное дело в отношении шестнадцатилетнего подростка, совершившего тайное хищение имущества из здания общежития, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошел летом 2025 года. Подросток действовал в группе с братом и отчимом, которые также участвуют в уголовном деле.

Суд установил, что несовершеннолетний и его сообщники похитили личные вещи, продукты питания и телефон из общежития ООО «Капиталстрой» на общую сумму свыше 11 000 рублей. В ходе разбирательства подросток признал свою вину, раскаялся и отметил, что его родственники возместили материальный ущерб потерпевшим.

Суд применил к несовершеннолетнему принудительные меры воспитательного воздействия. Подростка передали под надзор комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Суд обязал его продолжить обучение в школе, ограничил досуг и установил запрет на пребывание вне места проживания с 22 до 6 часов, а также разъяснил подростку, что в случае систематического неисполнения мер он будет привлечен к уголовной ответственности.  

