Происшествия

Псковский представитель транспортной компании подозревается в даче взяток инспекторам Ространснадзора

23.12.2025 16:17|ПсковКомментариев: 0

По материалам УФСБ России по Псковской области в отношении представителя коммерческой организации, осуществляющей грузовые перевозки, СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по причине дачи взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигурант предложил на ежемесячной основе выплачивать главному государственному инспектору ТОГАДН (Территориальный отдел государственного автодорожного надзора) по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО денежное вознаграждение в качестве взятки. Средства предназначались за гарантию непривлечения водителей и юридического лица к административной ответственности за нарушения требований законодательства в сфере грузовых перевозок.

В дальнейшем мужчина дважды передал вышеуказанному должностному лицу взятку.

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Источник: Псковская Лента Новостей
