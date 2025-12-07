Происшествия

В Пскове мужчина лишился свободы на три года условно за покупку наркотиков

Судья Псковского городского суда постановил приговор по уголовному делу в отношении жителя деревни Сверётово. Он признан виновным в приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в транспортной прокуратуре.

С учетом представленных государственным обвинителем Псковской транспортной прокуратуры доказательств, суд установил, что житель деревни Сверётово незаконно приобрел наркотическое средство массой 1,74 г с целью личного употребления. «Закладку» забрал на участке местности, расположенном в лесополосе рядом со станцией «Череха».

При переходе железнодорожных путей мужчина был задержан сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте в районе железнодорожного перегона «Псков-Туристский-Череха» с последующим изъятием наркотического средства.

Суд признал его виновным и с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.