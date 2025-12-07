Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа в «Россети Северо-Запад»
«Лёгкая кухня»: Профитроли с кремом
вклады в ПСБ
в «СтругановЪ»
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Новогодний корпоратив
Тридцать мастеров и одна ёлка
До нового года не трогать!
Господин Рейтингомер
ПЛН-25: Вихри двадцатых
Как меняются школы
Муниципальная реформа ИНФОГРАФИКА
выбор настойчивых
Вестник МСУ Итоги мунреформы
 
 
 
ещё Происшествия 07.12.2025 12:460 Псковские инспекторы ППС вынесли из огня женщину, которая не могла сама передвигаться 24.12.2025 13:030 В Пскове мужчина лишился свободы на три года условно за покупку наркотиков 24.12.2025 12:440 Студентов будут судить в Пскове за попытку обокрасть магазин   24.12.2025 10:510 Кинологи работают в гостинице «Октябрьская» в Пскове 24.12.2025 10:200 Бытовка горела на улице Северной в Гдове. ВИДЕО 24.12.2025 10:060 Загоревшееся одеяло стало причиной пожара в Стругах Красных
 
 
 
Самое популярное 22.12.2025 11:161 Установлена личность водителя, обесточившего главную городскую елку Пскова 19.12.2025 11:470 Сбивший столб водитель «Лансера» обесточил главную городскую елку Пскова. ВИДЕО 19.12.2025 10:231 Появилось видео ДТП с наездом на светофор на Октябрьской площади в Пскове 18.12.2025 08:200 За украшение рабочих мест россиянам грозит штраф в 15 тысяч рублей 19.12.2025 10:420 Фотофакт: Стекло офиса разбилось после ДТП на Октябрьской площади в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Пскове мужчина лишился свободы на три года условно за покупку наркотиков

24.12.2025 13:03|ПсковКомментариев: 0

Судья Псковского городского суда постановил приговор по уголовному делу в отношении жителя деревни Сверётово. Он признан виновным в приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в транспортной прокуратуре. 

С учетом представленных государственным обвинителем Псковской транспортной прокуратуры доказательств, суд установил, что житель деревни Сверётово незаконно приобрел наркотическое средство массой 1,74 г с целью личного употребления. «Закладку» забрал на участке местности, расположенном в лесополосе рядом со станцией «Череха».

При переходе железнодорожных путей мужчина был задержан сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте в районе железнодорожного перегона «Псков-Туристский-Череха» с последующим изъятием наркотического средства.

Суд признал его виновным и с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег планируете потратить на новогодний стол?
В опросе приняло участие 132 человека
24.12.2025, 13:090 Михаил Ведерников о 2025 годе: Приходилось принимать большое количество сложных решений 24.12.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Михаилом Ведерниковым 24.12.2025, 13:030 В Пскове мужчина лишился свободы на три года условно за покупку наркотиков 24.12.2025, 12:570 «Обратный отсчет»: Итоги работы Псковской городской Думы в 2025 году. ВИДЕО
24.12.2025, 12:470 Демисезонный костюм получила юная печерянка от начальника псковского УФСИН  24.12.2025, 12:440 Студентов будут судить в Пскове за попытку обокрасть магазин   24.12.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Гончаренко 24.12.2025, 12:250 ПЛН запускает викторину для читателей в преддверии обновления сайта
24.12.2025, 12:230 Россиянка четыре года получала детские пособия на несуществующего ребёнка 24.12.2025, 12:210 2025-й в онлайн-покупках: миллионы заказов, тысячи сэкономленных лет и миллиарды бонусов Спасибо 24.12.2025, 12:170 Суды допустили ошибку по делу о квартире Долиной 24.12.2025, 12:101 Компания бывшего псковского губернатора Михаила Кузнецова построила крупнейший порт в Усть-Луге
24.12.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Андреем Беляевым 24.12.2025, 12:030 Псковичей приглашают окунуться в праздничную атмосферу в Доме офицеров 24.12.2025, 11:560 В конкурсе «Ностальгия с ПЛН» победили все участники 24.12.2025, 11:500 Росгвардейцы Псковской области участвовали в донорской акции «От сердца к сердцу»
24.12.2025, 11:280 Круглый стол «Итоги 2025 года в муниципальных образованиях Псковской области» пройдет в пресс-центре ПЛН 24.12.2025, 11:260 От пересдачи ЕГЭ до контроля мигрантов: «Новые люди» рассказали, что полезного сделали для псковичей 24.12.2025, 11:220 Участникам конкурса «Профсоюзный кадр года» в Псковской области вручили дипломы 24.12.2025, 11:201 Ограничения в работе интернета в Псковской области сняты
24.12.2025, 11:040 На 163 миллиона рублей отдохнули псковичи в банях и саунах за январь-октябрь 24.12.2025, 11:010 Десятилетний максимум по числу магнитных бурь побит в 2025 году 24.12.2025, 10:510 Кинологи работают в гостинице «Октябрьская» в Пскове 24.12.2025, 10:480 «Обратный отсчет»: Александр Гончаренко об итогах работы Псковской городской Думы в 2025 году
24.12.2025, 10:400 Суд обязал гдовскую администрацию обеспечить проезд к земельному участку 24.12.2025, 10:370 Вестник МСУ: первые итоги муниципальной реформы 24.12.2025, 10:300 От Санкт-Петербурга 432 версты: памятнику зайцу в «Михайловском» — 25 лет 24.12.2025, 10:200 Бытовка горела на улице Северной в Гдове. ВИДЕО
24.12.2025, 10:130 В СОЦПРОФ приветствуют расширение возможностей по возмещению расходов на охрану труда 24.12.2025, 10:060 Загоревшееся одеяло стало причиной пожара в Стругах Красных 24.12.2025, 09:590 «Обратный отсчет»: Андрей Беляев об итогах года для южной столицы региона 24.12.2025, 09:580 При пожаре в себежской деревне Могили пострадал 89-летний мужчина
24.12.2025, 09:550 Режим беспилотной опасности в Псковской области отменен 24.12.2025, 09:520 «Семерка» горела в новосокольнической деревне Шубино 24.12.2025, 09:400 Оперативные службы работают возле гостиницы «Октябрьская» в Пскове 24.12.2025, 09:400 Сколько стоит Новый год?!
24.12.2025, 09:300 «Обратный отсчет»: Михаил Ведерников об итогах года, причинах кадровых замен и новых проектах 24.12.2025, 09:150 Каждого второго псковича приглашали вернуться на предыдущее место работы - опрос 24.12.2025, 09:000 В локнянском селе Михайлов Погост установили новую вышку сотовой связи 24.12.2025, 08:400 «Псковские тепловые сети» устранили утечку на улице Гражданской
24.12.2025, 08:200 Мошенники перед Новым годом предлагают сыграть в «Тайного Санту» 24.12.2025, 08:001 Роскачество выявило в икре пяти торговых марок кишечную палочку 24.12.2025, 07:300 Конкурс на лучшую новогоднюю ель стартовал в Великих Луках 24.12.2025, 07:050 Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Псковской области
24.12.2025, 07:000 Нелегальные продажи iPhone в РФ выросли до 70% 23.12.2025, 23:200 Момент ДТП на площади Героев-Десантников в Пскове попал на видео 23.12.2025, 23:080 Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Псковской области закрыты на карантин 13 школ 23.12.2025, 22:580 Оставшимся без воды жителям улицы Луговой в Пскове ответили, когда начнется ремонт трубопровода
23.12.2025, 22:200 ДТП произошло на площади Героев-Десантников в Пскове 23.12.2025, 22:000 Почему в России упал спрос на покупку франшиз, ответил инвестор 23.12.2025, 21:420 Доспех старшего лейтенанта Юрия Тихонова стал частью экспозиции Псковского музея 23.12.2025, 21:230 Псковские энергетики будут работать круглосуточно в новогодние праздники
23.12.2025, 21:220 Омбудсмен проверил условия содержания граждан в псковском СИЗО 23.12.2025, 21:140 Работы Чжоу Сяобин представлены на выставке в Псковском музее 23.12.2025, 21:040 558 километров линий электропередачи отремонтировали в Псковской области 23.12.2025, 20:420 Выставка «Скачи, мой добрый конь» откроется в Пскове 26 декабря
23.12.2025, 20:210 Пушкинский заповедник приглашает заглянуть в михайловскую библиотеку поэта 23.12.2025, 20:000 Водитель Nissan пострадал при ДТП в Новосокольническом округе 23.12.2025, 19:430 Первое богослужение после ремонта провели в храме при псковском СИЗО-1 23.12.2025, 19:230 В Госдуме оценили перспективы блокировки Telegram
23.12.2025, 19:010 Псковичка получила срок за ложные сообщения о минировании московской больницы 23.12.2025, 18:390 ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове 23.12.2025, 18:200 Суд по делу о превышении полномочий директора парка «Себежский» Надежды Подоплёкиной пройдет 29 декабря 23.12.2025, 18:000 Спектаклем «В лучах» откроются гастроли Театра Ленсовета в Пскове
23.12.2025, 17:510 «Обратный отсчет»: Каким был 2025 год для Пскова? ВИДЕО 23.12.2025, 17:420 Два человека пострадали при съезде мусоровоза в кювет на трассе в Островском округе 23.12.2025, 17:410 Борис Елкин рассказал, как возникла идея восстанавливать лагерь «Нептун» 23.12.2025, 17:370 «Гонки по вертикали»: итоги, прогнозы, рейтинги. ВИДЕО
23.12.2025, 17:373 10-летней псковичке подарили куртку в рамках акции «Ёлка желаний» 23.12.2025, 17:220 Опрос ПЛН-ТВ: На чем экономят псковичи? 23.12.2025, 17:180 Гололедицу и до -12 градусов прогнозируют в Псковской области 24 декабря 23.12.2025, 17:010 Пыталовский суд лишил водителя с заболеванием права садиться за руль
23.12.2025, 16:561 Администрация Пскова планирует перевести все уличное освещение под свой контроль 23.12.2025, 16:520 Прозрачность экзаменов и отсутствие телефонов: как меняются школы в Псковской области 23.12.2025, 16:420 «Гайд-парк»: Андрей Козлов об итогах 2025 года для АПК Псковской области. ВИДЕО 23.12.2025, 16:380 Сбитый под Псковом пешеход доставлен в областную больницу
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru