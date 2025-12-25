Появилось видео задержания мурманчанина за госизмену в Псковской области

Видео задержания мурманчанина за госизмену в Псковской области предоставили Псковской Лента Новостей в УФСБ России по региону.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Псковский областной суд приговорил уроженца Мурманска к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 1 году 6 месяцам ограничения свободы за преступление, предусмотренное статьёй 275 УК РФ — государственная измена.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области. Суд учёл данные о личности подсудимого и все обстоятельства дела при назначении наказания.