Суд Пыталовского округа обязал школу восстановить ограждение территории

Пыталовский окружной суд рассмотрел иск прокурора к Ильинской средней школе, расположенной в Красногородском районе. Прокурор подал иск для защиты интересов неопределенного круга лиц и потребовал обеспечить наличие ограждения по периметру территории образовательного учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.


 

В ходе проверки прокуратура выявила частичное отсутствие ограждения на территории школы, что способствует неправомерному проникновению посторонних лиц на территорию учреждения и нарушает требования антитеррористической защищенности. Отсутствие ограждения может привести к неблагоприятным последствиям для жизни и здоровья несовершеннолетних, а также нарушает их права и законные интересы, отметили в пресс-службе.

На судебном заседании прокурор полностью поддержал требования. Представитель школы не возражал против удовлетворения иска.

Суд удовлетворил иск прокурора и установил срок для восстановления ограждения территории школы.

