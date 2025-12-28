Мужчина погиб на трассе Р-23 «Псков» из-за наезда автомобиля

36-летний водитель Renault Logan наехал на пешехода, лежащего на проезжей части трассы Р-23 «Псков» сегодня, 28 декабря, около пяти часов утра. Об этом сообщили в региональном управлении ГАИ.

ДТП произошло вне населенного пункта, на слабо освещенном участке трассы. Пешеходный переход также расположен вдалеке от места аварии.

От полученных травм пострадавший скончался. Его данные устанавливаются. Также изучается, как мужчина оказался на проезжей части. Вероятна версия, что он был сбит ранее другой машиной, пишет агентство «47 News».

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства уточняются.