Стало известно о новой схеме мошенничества с новогодними подарками

Мошенники от лица сотрудников крупных ритейлеров предлагают россиянам невыкупленные новогодние подарки по низкой цене, которые якобы не забрали предыдущие покупатели, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сервисе МТС «Защитник».

«Эксперты зафиксировали новую схему мошенничества, которая активизировалась в течение новогодних праздников. Злоумышленники, представляясь сотрудниками крупных розничных сетей, предлагают гражданам выкупить по сниженной стоимости "новогодние подарки", которые якобы не были забраны предыдущими покупателями», - сообщили аналитики.

Отмечается, что среди предложенных вариантов различная бытовая техника, ноутбуки, смартфоны и другие ценные товары. Цель звонка - под предлогом предварительного бронирования заказа получить код для списания средств с банковской карты жертвы.