Работающую за криптовалюту наркосбытчицу будут судить в Пскове

0

Следственная часть СУ УМВД России по Псковской области завершила расследование уголовных дел в отношении женщины, которая распространяла наркотики. Обвиняемая совершила почти 20 преступлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина, действуя в составе организованного преступного сообщества, при помощи сети «Интернет» осуществляла незаконный сбыт наркотических средств на территории Пскова. За свою работу она получила вознаграждение в виде криптовалюты на заранее оформленный и используемый для безналичных расчетов сервис криптовалютного кошелька.

Женщине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

