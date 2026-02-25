 
Происшествия

Полицейские и соседи спасли псковскую пенсионерку от уловки мошенников

0

Полицейские Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову майор полиции Василий Иванов и старший лейтенант полиции Виктор Александров уберегли пенсионерку от мошенников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото и видео: УМВД России по Псковской области

Поздней ночью поступила оперативная информация, что женщина 1951 года рождения с крупной суммой денежных средств села в такси и уехала в неизвестном направлении. Сообщившие об этом соседи связаться с ней не могли, так как ее телефон был постоянно занят. Они предположили, что их пожилая знакомая попала под воздействие мошенников.

Оперативный дежурный отдела полиции смогла пробиться сквозь звонки мошенников и дозвониться до псковички, чтобы узнать ее местонахождение. Полицейские нашли пенсионерку около отделения банка. Она разговаривала по телефону и планировала перевести мошенникам 200 тысяч рублей. Автоинспекторы незамедлительно прервали телефонный разговор, убедили женщину, что ее действиями руководят аферисты.

Благодаря слаженным действиям полицейских удалось предотвратить мошенничество, псковичка смогла сохранить свои накопления. 

