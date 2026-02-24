Пскович лишился двух квартир из-за передачи денег третьему лицу

В Пскове суд аннулировал договор купли-продажи квартиры из-за нарушения порядка расчётов. Покупатель перевёл деньги не продавцу, а третьему лицу — другу и родственнику продавца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

44-летний пскович приобрёл в городе две квартиры. Продавец заявил, что не получил ни копейки за своё имущество. По его словам, деньги забрал его зять, который пообещал передать сумму владельцу недвижимости.

Покупатель, в свою очередь, был убеждён, что действует по правилам: он передал всю сумму третьему лицу, причём не случайному человеку, а другу и родственнику продавца. Мужчина рассчитывал, что этого достаточно для исполнения финансовых обязательств. Однако продавец не давал официального согласия на такой порядок расчётов, а саму сделку считал лишь формальностью — без реального намерения продать жильё.

Спор перешёл в зал суда. Разбирательство показало: покупатель нарушил ключевое условие — обязанность перечислять средства непосредственно собственнику. Рассмотрев все материалы, судья огласила, что продавец прав, в связи с чем, договор о купле-продажи аннулировали. Также, с мужчины взыскали судебные расходы по уплате государственной пошлины и по оплате услуг представителя.

Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов города Пскова №1. Должника хоть и предупредили о негативных последствиях несвоевременной выплаты задолженности, но платить он не торопился. Гражданина подвергли штрафу за неисполнение требований исполнительного документа в установленный срок. Кроме того, судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах неплательщика. Мужчине запретили осуществлять регистрационные действия с недвижимостью и покидать границы Российской Федерации. Данные меры принудительного исполнения поспособствовали тому, чтобы он выплатил 43 тысячи за судебные расходы по уплате государственной пошлины и оплату услуг представителя. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.